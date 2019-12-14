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مفاجآت نارية في التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:27 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيلعب به مباراة حرس الحدود، في المباراة المقرر لها غدًا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، أيمن أشرف، رامي ربيعة، أحمد فتحي.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان.

خط الهجوم: رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي.

ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني برصيد 15 نقطة خلف المقاولون ويسعى لتحقيق انتصاره السادس على التوالي في البطولة المحلية.
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