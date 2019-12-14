مفاجآت نارية في التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، على تشكيل فريقه الذي سيلعب به مباراة حرس الحدود، في المباراة المقرر لها غدًا الأحد، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.