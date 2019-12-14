محافظ الدقهلية يتجول بمفرده ليلا دون حراسة ودون موكب في شوارع مدينة المنصورة

تجول الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم بمفرده دون حراسة ودون موكب في شوارع حي شرق وغرب المنصورة للاطلاع على حالة الشوارع ومستوى النظافة فيها ومستوى الخدمات العامة على الطبيعة.



وطالب الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية رئيسي حي شرق وغرب المنصورة بالتأكيد على مستوى النظافة في مختلف الشوارع ورفع كفاءة أعمدة الكهرباء وضرورة اجراء الصيانة الدورية لكشافات الإضاءة وإزالة كافة الاشغالات والتعديات أولا بأول.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أهمية التواجد الميداني المستمر لجميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومتابعة سير الأعمال بأنفسهم وليس مجرد الاعتماد على تقارير ورقية.



وخلال جولته إلتقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مع المهندس عبد الرحمن سعد عبد اللطيف أحد النماذج المشرفة من مواطني الدقهلية الذي شارك بجهوده في توزيع عدد من صناديق القمامة على أهالي المنطقة التي يسكنها بشارع الجلاء بالمنصورة،ودعاه محافظ الدقهلية لتكريمه في مكتبه تقديرا لموقفه الوطني ولانه نموذجا مشرفا للمشاركة المجتمعية في تنفيذ مشروعات خدمية.



وأكد محافظ الدقهلية على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير كافة الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في مختلف المجالات والقطاعات ولابد من التعاون جميعا في تنفيذ المشروعات بما يعود بالنفع على الجميع.