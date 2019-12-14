في العرض المباشر.. يمان الحاج تغادر برنامج "ذا فويس"

اشتعل العرض المباشر ما قبل الآخير من برنامج "ذا فويس"، الموسم الخامس لاكتشاف المواهب بين متسابقين من فريق حماقي، وهما يمان الحاج، فهد مفتخر.



وقامت المتسابقة يمان الحاج بغناء ميديلي يجمع بين أغنيتين هما "لبيروت" للفنانة فيروز، وأغنية أخرى للفنان الراحل مايكل جاكسون، وعندما انتهت من الغناء حادثها حماقي قائلاً: "مايكل جاكسون لو كان عايش كان اتبسط أنها غنت أغنيته".



بينما قام فهد بغناء أغنية "صبيه"، قال له حماقي: "قدرات فهد لم أراها في مواهب كثيرة قبله".



وبعد ذلك قاموا بغناء بميدلي يجمع بين حماقي والمتسابقتين فهد مفتخر، يمان الحاج، وقاموا معًا بغناء أغنية "قدام الناس " للفنان محمد حماقي وأشعلوا المسرح بصوتهم الرائع.



وعندما حانت لحظة الاختيار بين متسابق واحد من فريق حماقي، وقعت حماقي في حيرة شديدة، وبعد ذلك قام حماقي باستطلاع نتيجة تصويت الجمهور، وبذلك غادرت المتسابقة يمان الحاج مسرح ذا فويس، وتأهل المتسابق فهد مفتخر للانتقال إلى العرض النهائي الأخير.



وشهد اليوم ثمانية مواهب، ويتم اختيار متسابق واحد بين متسابقين من كل فريق، لكي يتنافسون في العرض المباشر ما قبل الآخير، ويغادر اليوم متسابق من كل فريق، ويتبقى المتسابق الآخر مع مدربه، لينافس به على لقب ذا فويس في العرض النهائي الأخير .



ويعتبر برنامج "ذا فويس 5"، لاكتشاف المواهب برنامج من أهم برامج المسابقات الغنائية،وهو مقتبس من برنامج تليفزيون الواقع الغنائي الهولندي العالمي "The Voice"، ترجع فكرة تأسيسه إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي الذين عملوا في البرنامج كأعضاء لجنة تحكيم لثلاث سنوات، وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.