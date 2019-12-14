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حسين هريدي: مصر حريصة على التعامل مع تحديات القارة الإفريقية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:13 م
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حسين هريدي
حسين هريدي
أمنية فوزي
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أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية سابقا، بالمؤتمرات التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل مؤتمر أسوان للسلام والتنمية المستدامة، حيث ذكر أن مصر حريصة على التعامل مع كافة التحديات الرئيسية التي تواجه القارة الأفريقية.

وأضاف "هريدي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن السيسي كشف خلال المؤتمر علاقة التنمية المستدامة بالسلم والأمن، وشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الأفارقة.

وأوضح مساعد وزير الخارجية سابقا، أن مؤتمر أسوان سبقه لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الجنوب أفريقي، حيث سيتولى رئاسة الاتحاد الافريقي بعد الرئيس السيسي، كما أنه نائب رئيس الاتحاد الأفريقي في الوقت الحالي.

وتابع: "لضمان التنمية المستدامة يجب العمل على تحقيق الامن والسلم، علينا ان نضع في الاعتبار خطة التنمية المستدامة 2063 والتي اتفق عليها بين دول الاعضاء في الاتحاد الافريقي".
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