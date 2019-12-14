وائل الإبراشي يكشف المغزى من مصافحة السيسي للطفل زين بـ منتدى شباب العالم (فيديو)

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي، بمصافحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للطفل زين يوسف الذي تحدى مرض السرطان أربع مرات، خلال منتدى شباب العالم.



وقال "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، إن ما قام به الرئيس السيسي لفته طيبة، ورسالة للجميع بضرورة النجاح مهما كانت الآلام والمعوقات.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، استوقف محارب السرطان الطفل زين يوسف، بعد إنهاء كلمته بالمنتدى، قائلا: "زين.. ممكن أصافحك".



وتوجه الرئيس السيسي لمصافحة الطفل زين وسط تصفيق الحضور.



هذا وقد استعدت وزارة الداخلية لتأمين ضيوف منتدى شباب العالم، حيث انتشرت كمائن الشرطة الثابتة بمدينة شرم الشيخ، وفي المطار لتأمين الأجواء للمنتدى، وحتى يشعر الحضور بالأمن، فضلا عن انتشار كمائن متحركة على الطرق، مع ازدياد حملات تفتيش السيارات، وانتشار الكلاب البوليسية، وكاميرات المراقبة.

