Advertisements
Advertisements
Advertisements

لأول مره في تاريخ الكنيسة.. انضمام مٌعلمة كاثوليكية إلى طائفة الروم الأرثوذكس

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
Advertisements
انضمام المعلمة
انضمام المعلمة
حازم رفعت
Advertisements
أعلن المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ومطران طنطا، عن انضمام استاذة ومحاضرة من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، الي كلية المعلمين الأرثوذكسية وابنتها، وطالب في السنة الأولى، التابعة لمطرانية نيروبي (كينيا).

وأكد " أنطونيو" في تصريحات له، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن المعلمة وابنتها تم تعميدها ( دخولها طائفة الروم الارثوذكس) بيد المطران مكاريوس متروبوليت نيروبي (كينيا) وتوابعها والتابعة لبطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس.

ترأس الانبا نيقوديموس، مطران ممفيس مصر الجديدة، وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، القداس الإلهي، من كنيسة القديس إسبيريدون في حلوان.

وبدأ صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأرشمندريت يواقيم والمتقدم في الكهنة الأب يوسف والشماس بارثينيوس، بطقس رفع بخور باكر.

وتخلل طقس صلاة القداس الالهي بباقة من الترانيم والالحان الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور لفيف من المسيحيين بمنطقة حلوان والمعصرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

كنيسة القديس إسبيريدون

أخبار تهمك

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 18 ساعة

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 18 ساعة

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 17 ساعة

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 22 ساعة

طارق يحيى يستبعد نجم الأهلي السابق من مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقل منى فاروق للمستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

أرثوذكس نيروبي يتحفلون بالقداس الالهي في كنيسة القديس إليفتيريوس (صور)

بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس القداس الإلهى برؤساء الملائكة بالظاهر

البابا ثيودروس الثاني يترأس القداس الإلهي من كنيسة القديس يوحنا الرحيم بقبرص

بطريركية الروم الأرثوذكس تعلن عن رسامة كاهن جديد في القاهرة.. الجمعة

رسامة كاهن جديد علي كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس بالظاهر

"بطريركية الاسكندرية للروم" تحيي تذكار رحيل مطران طنطا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

نجم الأهلي السابق يطالب نجم الزمالك بتحليل DNA

04:39 ص

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status