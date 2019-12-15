لأول مره في تاريخ الكنيسة.. انضمام مٌعلمة كاثوليكية إلى طائفة الروم الأرثوذكس

أعلن المطران نيقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، ومطران طنطا، عن انضمام استاذة ومحاضرة من الكنيسة الكاثوليكية الرومانية، الي كلية المعلمين الأرثوذكسية وابنتها، وطالب في السنة الأولى، التابعة لمطرانية نيروبي (كينيا).





وأكد " أنطونيو" في تصريحات له، اليوم السبت، عبر حسابه الرسمي علي مواقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، أن المعلمة وابنتها تم تعميدها ( دخولها طائفة الروم الارثوذكس) بيد المطران مكاريوس متروبوليت نيروبي (كينيا) وتوابعها والتابعة لبطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس.





ترأس الانبا نيقوديموس، مطران ممفيس مصر الجديدة، وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، القداس الإلهي، من كنيسة القديس إسبيريدون في حلوان.





وبدأ صلاة القداس الإلهي بمشاركة الأرشمندريت يواقيم والمتقدم في الكهنة الأب يوسف والشماس بارثينيوس، بطقس رفع بخور باكر.





وتخلل طقس صلاة القداس الالهي بباقة من الترانيم والالحان الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور لفيف من المسيحيين بمنطقة حلوان والمعصرة.