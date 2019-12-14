Advertisements
Advertisements
Advertisements

طرح أفيش "شاومينج" استعداداً لطرحه بالسينمات يناير المقبل

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:56 م
Advertisements
شاومنج
شاومنج
نور طلعت
Advertisements
طرحت الشركة المنتجة لفيلم "شاومينج"، الأفيش الدعائي والرسمى للعمل، استعداداً لطرحه بالسينمات منتصف يناير المقبل.

الفيلم يتناول قضية هامة وهي الغش فى الثانوية العامة في إطار كوميدى ساخر، ويضم الفيلم مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا.

فيلم "شاومينج"، يضم مجموعة كبيرة من فنانى الكوميديا الكبار والشباب، منهم بيومى فؤاد وصلاح عبد الله ونشوى مصطفى وسامى مغاورى وأحمد حلاوة، ومن الشباب تونى ماهر وحامد الشراب وسارة درزاوى وأحمد سلطان وطاهر أبو ليلة وياسر الطوبجى ومحمود فارس ومحمد حسنى وسعاد القاضى، تأليف أشرف حسنى، وإنتاج شركة الجذور، وإخراج شادى أبو شادى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 9 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 10 ساعة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ حوالي 5 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ حوالي 4 ساعات

أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أخبار الزمالك اليوم السبت: ضم نجم الأهلي.. صدمة بشأنشيكابالا.. أول تحرك من الزملك ضد كهربا

منذ ساعة و نصف

أخبار الأهلي اليوم السبت: كهربا يتسبب في رحيل نجم الأحمر.. صفقة كبري جديدة.. موعد مباراة الأهلي المقبلة

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد السبكي يطرح الأفيش الرسمي لـ"ساعة رضا" استعدادًا لطرحه بدور العرض

عرض فيلم "إنت ايه" .. 16 أكتوبر الجاري

عرض فيلم "إنت ايه" .. 16 أكتوبر الجاري

مخرجة "أنت إيه" هالة مدني تكشف لـ"الفجر الفني" سبب حماسها بانضمام نجوم "مسرح مصر" للفيلم

حامد الشراب يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة سرقة قصة "أنت إيه" من فيلم هندي

إبرام سمير يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس اتهام فكرة فيلم "انت ايه" بالسرقة!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

01:28 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status