مفاجأة.. نجم برشلونة يحسم موقفه من الرحيل

حسم واحد من نجوم نادي برشلونة الإسباني موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ميلان يستهدف ضم توديبو في الشتاء

وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان الإيطالي يستهدف التعاقد مع الفرنسي جان كلير توديبو مدافع نادي برشلونة في الشتاء القادم.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي ميلان يرغب في التعاقد مع توديبو في الشتاء القادم على سبيل الإعارة مع وضع بند في عقده بأحقية الشراء في نهاية الموسم.





موقف توديبو من الرحيل عن برشلونة

وكشفت صحيفة "لو سبورت 10" الفرنسية أن توديبو لا يريد الرحيل عن صفوف الفريق في انتقالات يناير القادمة ولا يرغب في مغادرة النادي.





مشاركات توديبو مع نادي برشلونة هذا الموسم

وقد شارك جان كلير توديبو في 4 مباريات فقط حتى الآن مع نادي برشلونة خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات ولم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.





ترتيب نادي برشلونة في الدوري الإسباني الممتاز

ويحتل نادي برشلونة صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 35 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





موعد مباراة برشلونة القادمة

ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو يوم الأربعاء 18 ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.



