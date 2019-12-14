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"اتحاد المستثمرين" يكشف تفاصيل جديدة عن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:00 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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أشاد محيى حافظ، رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، بمبادرة البنك المركزي لدعم وتمويل قطاع الصناعة المحلى بقيمة 100 مليار جنيه، موضحًا أنها واحدة من أهم المبادرات في مصر، وجاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لاهتمامه بالنهوض بالصناعة وحل أزمات المصانع المتعثرة.

وأضاف "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن المبادرة تعمل على تقليل الواردات ودعم التصدير وتعزيز نمو القطاع الصناعي، وتتعلق بالمديونية التي تقل عن 10 ملايين جنيه، وتخص الديون الرديئة والمشكوك في تحصيلها وهما أكثر أنواع الديون المتعثرة سوءا.

وأشار رئيس لجنة الصحة والصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين، إلى أن نسبة عدد المصانع المتوقفة في مدينة السادس من أكتوبر 12% من عدد المصانع العاملة، وهذا عدد مخيف، والمبادرة تعد شيء جميل، ولكن المبادرة لن تساهم في إعادة تشغيل هذه المصانع، حيث إن باسقاط مديونيتها، ستواجه المصانع أزمة أخرى في الموارد المالية من أجل إعادة التشغيل مرة أخرى.
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الكلمات المفتاحية

البنك المركزي اتحاد المستثمرين

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