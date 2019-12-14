وزير التعليم العالي يكشف موعد الانتهاء من جامعة الملك سلمان (فيديو)

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة الملك سلمان لديها 4 كليات في شرم الشيخ و4 في رأس سدر و6 كليات في الطور، مشيرًا إلى أن برامج الجامعة في شرم الشيخ تقدم برامج تعليمية ذكية وعلى أعلى مستوى.



وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي متابع دقيق وجيد وبشكل يومي لكل التفاصيل التي تحدث في الجامعات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 39 مشروعا قوميا خاصا بالتعليم العالي يقدر قيمته بالمليارات.



وأكد وزير التعليم العالي أن الدولة تستثمر في الصحة والتعليم وذلك وفقا لرؤية الرئيس السيسي التي يتبناها، مشيًرا إلى أن الرئيس اطلع على البرامج الدراسية التي ستدرس في جامعة الملك سلمان، كاشفا أنه سيتم الانتهاء منها في 30 مارس المقبل.

