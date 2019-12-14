لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم يوماً للصلاة من أجل السلام في العالم

نظمت اليوم السبت الموافق ١٤ ديسمبر، لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، يومًا للصلاة من أجل السلام في العالم، والوحدة بين الكنائس، بالإضافة إلى الاحتفال بعيد ميلاد ملك السلام، وذلك بكنيسة العذراء مريم والأم تريزا للأقباط الكاثوليك بعزبة النخل.



حضر اليوم أعضاء اللجنة، والأب يوحنا سعد راعي كنيسة العذراء مريم والأم تريزا بعزبة النخل، والأب أندراوس عن كنيسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بعزبة النخل، والقس رضا من الكنيسة الأسقفية، والقس صموئيل من الكنيسة الإنجيلية، والأخت ماريا، والأخت دميانة من راهبات بنات مريم بعزبة النخل، والأخت جانيت من راهبات الراعي الصالح بالموسكي، والشيخ أمير حنا من الكنيسة الإنجيلية بحلوان.



بدأ اليوم بكلمة ترحيب والتعريف باللجنة من الأخت ماري يونان رئيسة اللجنة، حيث تتضمن اليوم قراءات من الكتاب المقدس، بالإضافة إلى بعض التأملات والصلوات.





تتضمن اليوم أيضًا فقرة تسبيح وترانيم مع كورال 'العذراء مريم والأم تريزا"، وفريق كورال "الكنيسة الأسقفية"، وكان اللقاء يسوده المحبة والتآخي برغم الاختلاف، وانتهي اللقاء بفقرة تعارف بين الحضور، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية.