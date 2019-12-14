"قلم التابلت" يهدد مستقبل 500 ألف طالب ثانوى

يخوض طلاب الصف الثانى الثانوى المقدر عددهم بنحو ٥٠٠ ألف طالب، الامتحان خلال الشهر الجارى إلكترونياً. ويواجه هؤلاء الطلاب أزمة كبيرة تهدد إتمام الامتحانات، بسبب تأخر استلام قلم التابلت. وفى منتصف نوفمبر الماضى، وعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بتوفير أقلام التابلت لطلاب الصف الثانى الثانوى، إلا أنها لم ترسلها حتى الآن، بعدما خاطبت الشركة المسئولة عن ذلك، لمطالبتها بإرسال الأقلام فى أقرب وقت. وتعمل الوزارة على حل هذه المشكلة بأسرع وقت، خاصة أن الطلاب سيخوضون أول امتحان فى الدور الأول يوم ١١ يناير ٢٠٢٠، وهو الأمر الذى يجعل الوزارة فى ورطة فى حال عدم تمكنها من الإيفاء بهذا الالتزام.



