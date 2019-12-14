صلاح يستعين بطريقة جديدة لتسجيل الأهداف

استطاع نادي ليفربول الإنجليزي أن يفوز على نظيره نادي واتفورد بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهم اليوم السبت 14 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب آنفليد.

صلاح يساهم في فوز ليفربول اليوم على واتفورد بالدوري الإنجليزي

وقد ساهم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول في فوز فريقه اليوم على نادي واتفورد حيث سجل الهدفين اللذان أحرزها الريدز في مرمى واتفورد.

تطور جديد في أداء صلاح مع ليفربول

وحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات فإن محمد صلاح في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي سدد 10 مرات بالقدم اليسرى جاءت واحدة منها فقط على المرمى ولم ينجح في تسجيل أي هدف بها.

بينما ذكرت الشبكة أن صلاح قد سدد 6 مرات فقط بالقدم اليمنى في أخرمباراتين حيث جاءت خمس تسديدات على المرمى ونجح في إحراز بها 3 أهداف.

مشاركات محمد صلاح مع ليفربول هذا الموسم

وقد شارك محمد صلاح في 22 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 13 هدف وصنع 4 أهداف آخرين.

ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.



