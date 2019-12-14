Advertisements
Advertisements
Advertisements

"عاشور" يفشل فى ضم أبرز معارضيه لقائمته الانتخابية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:42 م
Advertisements
سامح عاشور، نقيب المحامين
سامح عاشور، نقيب المحامين
العدد الورقي - شيماء عبدالغني
Advertisements
يستعد سامح عاشور، لانتخابات نقيب المحامين والمجلس القادمة بقائمة تضم المقربين منه، على رأسهم يحيى التونى، عضو مجلس النقابة الحالى، والذى يعد من الأسماء التى تمتلك شعبية كبيرة وثقلاً بين محامى الإدارات القانونية، فضلاً عن مساهمته بجزء كبير من تمويل الدعاية الانتخابية، خاصة أنه تولى لفترة طويلة قطاع البترول من خلال عمله بالإدارات القانونية.

وأيضاً مجدى سخى، عضو مجلس النقابة العامة، الذى يعتمد عليه النقيب سامح عاشور، فى حصد أصوات محافظات القناة.

كما تم طرح اسم أبو بكر الضوه، الأمين العام المساعد بنقابة المحامين، وماجد حنا، عضو مجلس نقابة المحامين، بالإضافة إلى محمد عبد العظيم كركاب.ويجرى الحديث حول التصالح بين سعيد عبد الخالق، المرشح السابق على مقعد النقيب، وبين «عاشور» الذى كان يعتمد عليه فى الدعاية الانتخابية قبل نشوب خلافات بينهما، وشغل «عبد الخالق» منصب وكيل النقابة العامة بانتخابات 2009، فى عهد النقيب حمدى خليفة، وفاز بعضوية مجلس النقابة لمدة ثلاث دورات على مدار 10 سنوات، بدأت فى 2001، وتولى منصب الأمين العام المساعد للنقابة فى مجلس 2005، كما كان عضواً بمجلس الشعب فى 2010 عن الحزب الوطنى المنحل، ويعرف قواعد اللعبة جيداً، ورغم محاولات الصلح المستمرة، إلى أنها باءت بالفشل حتى اللحظة.

وظهر عبد الخالق مؤخراً فى عزاء الأمين العام «كريشة» رافضاً تماماً خوض أى معارك انتخابية، وحرص على إعلان البعد التام عن أى صراعات انتخابية، رافضاً الانضمام لقائمة النقيب.

وكان النقيب قد أرسل له وسيطاً لحضور الجمعية العمومية الخاصة بالتصويت على ميزانية النقابة وزيادة المعاشات، واعتبره البعض أن ذلك بمثابة مصالحة بينهما بعد خلاف استمر سنوات، بعد أن كان «عبدالخالق» أبرز رجال «عاشور» وظل فى مطبخه الانتخابى لسنوات.

ويعتبره البعض تعويضاً لفقد خالد أبو كريشة، الأمين العام لنقابة المحامين، الذى مثلت وفاته سقوط آخر وتد فى قلعة النقيب، الذى كان «عاشور» يعتمد عليه فى جلب الأصوات لتمتعه بشعبية كبيرة بين أوساط المحامين.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 8 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

أخبار الزمالك اليوم السبت: ضم نجم الأهلي.. صدمة بشأنشيكابالا.. أول تحرك من الزملك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ نصف ساعة

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status