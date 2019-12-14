بسنت فهمي: لا أوافق على خصخصة الشهر العقاري

قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، والخبيرة الاقتصادية، إنه يجب على الحكومة المصرية التكاتف من أجل تطوير والنهوض بمكاتب الشهر العقاري، موضحة أنها لا توافق على مقترحات خصخصة الشهر العقاري، ولكن يجب على وزارة المالية والعدل إدارته بشكل جيد، والاتفاق على أسلوب جيد لإدارة المكاتب.



وأضافت "فهمي"، خلال حوارها في برنامج " حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب زيادة عدد مكاتب الشهر العقاري، ويتم تأهيل وتدريب المواطنين الموظفين في هذا القطاع، وتمكين هذا القطاع.



وتابعت: " النقل للعاصمة الإدارية الجديدة مش هيكون نقل بنى أدمين فقط يقعدوا هناك، بس هيكون نقل نظام عمل كامل وسيستم، إحنا اتأخرنا في التكنولوجيا أوي".

