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خالد عبدالغفار: الدولة تنشئ جامعات تكفي لـ100 عام قادمة (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:34 م
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خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
داليا الحسين
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قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جامعة الملك سلمان تعد أول جامعة في جنوب سيناء، ولها ثلاث فروع في مدن شرم الشيخ والطور ورأس سدر.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن الدولة تنشئ جامعات تكفي لـ 100 عام قادمة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وعد المجتمع المصري بأن يكون هناك جامعات حديثة وذكية تواكب احتياجات سوق العمل والبرامج الحديثة في العالم

وتابع وزير التعليم العالي: "منذ 29 شهرا كانت جامعة الملك سلمان مجرد صحراء"، مشيرا إلى أن هناك 40 شركة مدنية تعمل على إنشاء الجامعة في فروعها الثلاثة.
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الكلمات المفتاحية

خالد عبدالغفار جامعة الملك سلمان توك شو السيسي أخبار مصر

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