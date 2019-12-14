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خبير اقتصادي: منتدى شباب العالم يدل على استقرار وأمان الدولة المصرية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:33 م
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إبراهيم الشواربي
إبراهيم الشواربي
كساب أحمد
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أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بانطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بحضور ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن المنتدى قد حقق نجاحات كبيرة في دورتيه السابقتين، مستدلًا على ذلك بحضور عدد كبير من شباب العالم للمنتدى.

وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، أن منتدى شباب العالم يُناقش مجموعة من الموضوعات الهامة على مدار الثلاثة أيام القادمة، حيث ستكون الجلسة الختامية للمنتدى يوم 17 من الشهر الجاري.

وعن أبرز الموضوعات التي سيتناولها المنتدى، ذكر الخبير الاقتصادي، أن المنتدى سيتناول أبرز القضايا التي تخص الشباب، وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الصناعة، ومدى تأثير التكنولوجيا على إدارة الدول والمنظمات الدولية، مؤكدًا أن المؤتمر يدل على استقرار وأمان الدولة المصرية.

وأشاد بـ"مسرح شباب العالم"، حيث قال "الفن ممكن يغير ثقافات، ويدعم الأفكار، ممكن نؤثر على شعوب العالم بفكرة مسرحية".
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منتدي العالم توك شو اخبار مصر إبراهيم الشواربي

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