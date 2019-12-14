استمرار إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالفيوم

قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس مجدي عبداللطيف مدير الاداره بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية في مهدها تنفيذا لتوجيهات المشددة للدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم بالتصدي بكل قوة وحزم على التعدي على الأراضى الزراعية.



ولذلك تم اليوم تنفيذ إزالة في المهد لـ ٣ حالات تعدي على الأرض الزراعية زمام زاوية الكرادسة على مساحة ٣ قيراط عباره عن مباني بالطوب الأبيض.



بحضور المهندس علي مسعد مدير عام حماية الأراضى والأستاذ محمد ابو القاسم والأستاذ جمعة ثابت وحده الزاوية والمهندس خالد فتحي رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة.