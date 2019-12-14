دكتور شريعة بـ"الأزهر" يدعى العلاج بالقرآن بـ 500 جنيه فى الجلسة

فضيحة موثقة فى أخطر مغامرة صحفية لـ"الفجر"





افتتح عيادة لعلاج الصداع والمغص وآلام العمود الفقرى والشلل والتشنجات





يحقن الحالات المستعصية ب"جلوكوز قرآنى" لخروج الجن من الدم.. ويعالج السرطان بالرقية الشرعية





ورث المهنة عن والده ويعمل فى السوق المصرية منذ 22 عامًا









على الفقر والجهل يتغذى النصابون، يستغلون ضعف ضحاياهم ومخاوفهم، وخلف «قال الله وقال رسول الله» يتسترون، ليحصلوا على أموال من ضاقت بهم السبل، بحثًا عن علاج يريح أبدانهم التى أنهكها المرض.





دليل قصتنا وجدناه فى أحد الشوارع الجانبية المتفرعة من شارع فيصل بالجيزة، ملصق إعلان، نصه: «الشيخ المراغى، من علماء الأزهر للعلاج بالقرآن من المس والسحر» ومرفق به رقم هاتف للتواصل.





على الفور، اتصلنا بالرقم الموجود وطلبنا من الذى رد علينا العنوان، وحددنا معه موعدا للمقابلة، وفى اليوم التالى ذهبنا له على العنوان الذى وصفه لنا، فى حى بولاق الدكرور منطقة الطابق بشارع الرشاح، بجوار كشك أبو حجر.





صعدنا إلى الدور الثالث، حيث الشيخ، وجدنا شقة بسيطة للغاية، مكونة من ثلاث غرف وصالة ومطبخ وحمام، ليس بها أى أثاث باستثناء الغرفة التى يقابل الحالات بها، وتضم مكتبا واثنين «شيزلونج»، معلق بجوار أحدها على الحائط محلول جلوكوز.





اسمه الشيخ محمود المراغى، متوسط القامة، يرتدى جلبابا بنى اللون وشعره أسود ولحيته ليست طويلة، رحب بنا وجلسنا وبدأنا الحديث معه.





فى البداية أخبرناه أننى أشعر بصداع رهيب منذ ثلاثة أشهر ونصف الشهر، فى الجزء الأمامى من رأسى، وذهبت إلى الكثير من أطباء المخ والأعصاب لمعالجته، ولكننى لم أشف منه، بالعكس، يزداد يوما بعد يوم، ولاأعلم كيف أتخلص منه.





سألنى: هل هناك أوقات معينة للصداع، وما نوعية الرؤى والأحلام التى أراها بالمنام، وماذا عن تساقط الشعر، وإذا ما كانت توجد بقع زرقاء فى جسدى، وآلام أسفل الظهر، وضيق تنفس، وهل تظهر غمامة أمام عينى، وماذا عن الاكتئاب؟، وقررنا أن أجاريه فى الحديث وأظهر له أننى أعانى من كل شىء ذكره لى.





بسرعة، طلب منى الوقوف، وأن أغلق عينى وأضع يدى بجانبى وأقرأ الفاتحة ثلاث مرات، ثم بدأ يقرأ على القرآن، وقال: إذا كان بها مس فليميل الجسد إلى الخلف، وإذا كان بها سحر فليميل الجسد إلى الأمام، وفعلا، بدأت أميل بجسدى إلى الأمام مرة وإلى الخلف مرة أخرى، وكررت الأمر عدة مرات، فى محاولة لخداعه، حتى لا يستطيع تحديد الأمر.





وبعدها قررت بكامل إرادتى أن أميل بجسدى إلى الخلف، عندها قال بصوت عال: «فليخرج الآن طاعة لله، فليخرج، تحول الآن إلى الأطراف وأخرج طاعة لله، أقسمت عليكم بحق لا إله إلا الله أن يتحول إلى الأطراف ويخرج طاعة لله، قبل أن يحرق بكلام الله، وما خلقك الله جل وعلا لكى تسجد فى أجساد المسلمين بل خلقك للعبادة، وما خلقت الانس والجن إلا ليعبدون».





تظاهرت أمامه أننى متأثرة جدا بما يقوله، وبدأت أتنفس بصوت عال، وحدثت بعض التشنجات على وجهى، وعندما كان يقول تحول إلى الأطراف، كنت أحرك يدى وذراعى بصورة تبدو وكأنها يخرج منها شىء، واستمر فى القراءة وأنا ثابتة فى مكانى، وأغلق عينى ولكننى كنت أركز فى كل كلمة يقولها.





ثم قال ثانية: «اترك الرأس، اخرج منها مذءوما مدحورا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا»، وتعمدت تحريك رأسى بطريقة بها تشنجات حتى يتوهم أن ما يقوله صحيح وأننى بالفعل بداخلى جان، وظل يقرأ أكثر من نصف ساعة، وكنت طوال الوقت أتظاهر بتأثرى بكلامه، وبعدها قررت أن أترنح وأقع على الأرض وأمثل أننى فقدت الوعى.





استمر الشيخ «النصاب» فى قراءة القرآن بصوت عالٍ، بينما حاول زميلى إفاقتى وساعدنى للنهوض، وجلست على الكرسى وبدأت أتظاهر أن جسدى يرتجف وأننى أشعر بالبرد، وحينها هامسني: «هو ظهر عليك ولاإيه، استعينى بالله»، أخبرته أننى متعبة جدا ولن أستطيع استكمال الجلسة، فأخبرنا أن الجن هو من يوحى إلى بذلك، وحاول أن يقرأ مرة أخرى، ولكننى صرخت: لا أستطيع استكمال الجلسة اليوم وتظاهرت بالبكاء.





أكد المراغى أننى أعانى من «المس» وبجسدى جن، يسكن فى منطقة الرأس، وأعطانى كوبً من الماء حتى أشربه، ولكننى أخبرته أن معدتى تؤلمنى جدا بسبب ما حدث، ولم أستطع شرب شىء، وفى ذلك الوقت سأل زميلى عن صلة قرابته بى، فأخبره أننا أبناء خالة، ثم سألنى: هل أنت متزوجة؟، فأجبته: لا، ثم تابع: ماذا تفعلى إذا تقدم لك عريس، فأخبرته: أرفضه على الفور دون تفكير، ولاأعلم سبب الرفض، وأقرب تلك المواقف كانت منذ أسبوعين، عندما تقدم لى مهندس ورفضته، رغم أن الجميع يراه مناسبا.





أخبره زميلى أن الكثيرين يتقدمون لخطبتى ولكننى أرفض، وهذا أثر على والدتى جدا، فأكد الشيخ أن الأمر واضح جدا، الجن الذى مسنى لا يريدنى إلا له فقط، لذلك يجعلنى أرفض الزواج من أى رجل آخر، لذا تملك رأسى بعدما وقع فى عشقى، وأوقف حالى عن الزواج، ما يعنى أننى لن أتزوج مطلقا طالما هذا الجن ساكن فى جسدى.





وأثناء الحديث سألته عن محلول الجلوكوز المعلق بجوار الشيزلونج، فقال المراغى إنه يستخدمه فى علاج الحالات المستعصية، وتحديدا عندما تأتى له حالات عليها جان يرفض الخروج، حينها يقوم بقراءة القرآن على هذا الجلوكوز، ويوصله بكانيولا فى يد الحالة، وبذلك يدخل الجلوكوز المقروء عليه قرآن فى جسد الحالة ويسرى فى الدم، ومن ثم يخرج الجن فورا.





ثم تطرق للحديث عن نفسه، موضحا أنه يعالج بالقرآن منذ 22 عاما، ويبلغ من العمر الآن 40 عاما، وعندما كان طفلا اعتاد النزول مع والده الذى عمل أيضا معالجا بالقرآن لمدة نصف قرن، ونعالج دائما الصداع والمغص وآلام العمود الفرقى والشلل والتشنجات.





وتابع: أنا أزهرى، تخرجت فى كلية الدعوة الاسلامية، ثم حصلت على دكتوراه فى الشريعة من جامعة الأزهر، والآن أعمل إماما وخطيبا بمسجد الطبلاوى بمنطقة التعاون فى فيصل، وفى السابق كنت أعمل مأذونا، ولكننى تركت تلك المهنة بسبب انشغالى بمهنة العلاج بالقرآن.





الغريب، أننا عندما سألنا الشيخ المراغى عن علاجه للأمراض الخطيرة مثل السرطان، أجزم أن العلاج بالقرآن له القدرة على شفاء العديد من الأمراض، حتى السرطانات المختلفة، حينها، أخبرناه أن ابنة خالتنا شابة تبلغ من العمر 30 عاما، وأصيبت بمرض السرطان، ولا ندرى ماذا نفعل لشفائها؟





أجاب علينا الشيخ محمود المراغى بثقة كبيرة: « لو كان المرض ده سببه عين أو سحر سهل نعالجه، لكن لو سببه خلل فى جهاز معين بالجسم مش هنقدر نعمل حاجة، لكن فى كل الحالات لازم تقنعوا المريضة تيجى لى هنا علشان أكشف عليها أو أروح لها أنا لحد بيتها»، وعندما أكدنا له استحالة مجيئها لعيادته أو استقبالها له فى منزلها أرسل إلينا تسجيلا صوتيا لرقية شرعية على تطبيق «واتس آب» للهاتف الجوال، وطلب منا أن تضع المريضة سماعات الأذن فى التليفون لتسمع تلك الرقية وحدها، مطالبًا أن تغمض ابنة خالتنا عينها حتى تستدعى كامل تركيزها «وتعيش مع اللى بتسمعه» دون أن تنام، ولو شعرت برعشة أو تشنجات «يبقى اللى فيها ده سببه عين أو سحر، ولو محسيتش بالحاجات دى يبقى مش هيقدر يعمل لها حاجة».



