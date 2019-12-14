أبوتريكة يتغنى بالهلال السعودي وجوميز ويؤكد: قادر على الذهاب بعيدا في المونديال

أكد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن فريق الهلال السعودي قادر على مواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليًا في قطر، والذهاب بعيدا في البطولة عقب تفوقه على نظيره فريق الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من المسابقة .





وحرص أبوتريكة، على الإشادة بالمستوى المميز الذي قدمه الهلال في لقاء الترجي، مؤكدا أنه انتصر عن جدارة واستحقاق الانتصار، مشيرا إلى أنه تفوق بشكل واضح على الترجي بطل أفريقيا وقدم مستوى طيب وكان هو الأقوى والأكثر إيجابية على المرمى .





وقال أبوتريكة في تصريحات بعد المباراة :" لوتشيسكو مدرب الهلال كان ذكيا للغاية في التعامل مع المباراة ،وأدارها كما يريد ،وفي الشوط الثاني جازف في التغييرات بشكل محسوب، فأحرز الفوز وأدار المباراة بشكل عام بامتياز" .





وأبدى تريكة إعجابه الشديد بالمهاجم الفرنسي للهلال جوميز مؤكدا أنه هداف رائع جدا ، والهدف الذي سجله كانت فيه مهارة كبيرة وفيه هدوء وثقة واضحة .



