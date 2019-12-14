Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبوتريكة يتغنى بالهلال السعودي وجوميز ويؤكد: قادر على الذهاب بعيدا في المونديال

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:24 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
أكد محمد أبوتريكة لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، أن فريق الهلال السعودي قادر على مواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليًا في قطر، والذهاب بعيدا في البطولة عقب تفوقه على نظيره فريق الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من المسابقة .

وحرص أبوتريكة، على الإشادة بالمستوى المميز الذي قدمه الهلال في لقاء الترجي، مؤكدا أنه انتصر عن جدارة واستحقاق الانتصار، مشيرا إلى أنه تفوق بشكل واضح على الترجي بطل أفريقيا وقدم مستوى طيب وكان هو الأقوى والأكثر إيجابية على المرمى .

وقال أبوتريكة في تصريحات بعد المباراة :" لوتشيسكو مدرب الهلال كان ذكيا للغاية في التعامل مع المباراة ،وأدارها كما يريد ،وفي الشوط الثاني جازف في التغييرات بشكل محسوب، فأحرز الفوز وأدار المباراة بشكل عام بامتياز" .

وأبدى تريكة إعجابه الشديد بالمهاجم الفرنسي للهلال جوميز مؤكدا أنه هداف رائع جدا ، والهدف الذي سجله كانت فيه مهارة كبيرة وفيه هدوء وثقة واضحة .

وقال عن الترجي أن وسط ملعبه كان غائب خاصة في الشوط الثاني، ولم يقدم الفريق بشكل عام المستوى المأمول خلال المواجهة ، ومحترفيه لم يكونوا بنفس مستوى محترفين الهلال الذين صنعوا الفارق وقادوا الفريق للانتصار بمستوى رائع ،لو استمروا عليه ربما ينجحون في مفاجأة فلامينجو البرازيلي ويتمكنوا من الوصول للنهائي على حسابه .
Advertisements

أخبار تهمك

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: ضم نجم الأهلي.. صدمة بشأنشيكابالا.. أول تحرك من الزملك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 9 ساعات

أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

منذ أقل من ساعتين

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status