بسنت فهمي: الاستثمار العقاري ينعش 75% من اقتصاد الدولة



قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب، والخبيرة الاقتصادية، إنه في كل دول العالم يتم بيع الوحدات السكنية بالتقسيط وليس بالدفع الفوري، "مفيش بلد في الدنيا تبيع العقار نقدا أو على فترات قليلة، لو جبت أكبر اقتصاديات العالم في الولايات المتحدة مش ممكن تشتري بيت تقسيط أقل من 25 سنة".



وأضافت فهمي، خلال حوارها في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب أن يكون هناك مصدر دخل للشخص الذي يقوم بشراء الوحدة السكنية، ويكون دخله مستقر، وكذلك يقوم البنك كذلك لديه أموال فائضه تستطيع من خلال انتظار اموال الوحدة لمدة 25 سنة.



وتابعت: " الاستثمار العقاري ينعش 75% من اقتصاد الدولة وله عائد علي المدي البعيد، ودول العالم اجمع تهتم بالاستثمار العقاري، كونه يحرك أكثر من 75% من الاسواق".

