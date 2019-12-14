البابا تواضروس يكشف حقيقة استحداث قسم التراث العربى المسيحي بمعهد الدراسات القبطية

كشف البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حقيقة استحداث قسمًا للتراث العربي المسيحي بمعهد الدراسات القبطية، وقال: معهد الدراسات القبطية يدرس التاريخ من أيام السيد المسيح حتى اليوم، وفى القرن العاشر الميلادي بدأت الكنيسة تستخدم اللغة العربية، إذن لدينا 10 قرون تجاور فيها اللغة العربية لغتنا القبطية، فتكون تراثا من كتابات ومخطوطات وشروحات باللغة العربية، وامتدت للشام وما بين النهرين، وكان لابد أن يدرس معهد الدراسات القبطية هذا التخصص الذي يمتد لألف سنة، بل إن عدم دراسة تلك الفترة قصور في المعهد، وهذا لا يعنى إن إضافة علم يلغى علما آخر.



تابع البابا عن تقسيم الكنيسة برامج الرعاية الإجتماعية المناسبة لكل فئة وقال: على سبيل المثال هناك برنامج يسمى «بنت الملك»، وهو دفتر توفير للفتيات من عمر 14 سنة، حتى تصل سنا مناسبة للزواج فتجد مبلغ يساعدها على الزواج بكرامة، وهي أموال تستثمر في البنوك ومكاتب البريد، أما مساهمتنا فى التعليم فهي برنامج «علم ابنك»، وهو عبارة عن مجموعات تقوية بأعداد قليلة تعقد في الكنائس لمساعدة الأسر البسيطة على تعليم أبنائها، وهي أنظمة نحولها من المساعدة النقدية إلى التنمية.





كما تحدث البابا تواضروس عن أمنيته للكنيسة فى العام الجديد ٢٠٢٠ وقال: أتمنى السلام لمصر كلها وليس الكنيسة فقط، السلام حين يعم يظلل حياتنا، وينتشر من مؤسسة لأخرى، ومن بيت إلى بيت ومن جيل إلى جيل.