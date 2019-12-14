Advertisements
Advertisements
Advertisements

البابا تواضروس يكشف حقيقة استحداث قسم التراث العربى المسيحي بمعهد الدراسات القبطية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:29 م
Advertisements
بوابة الفجر
ماريان ناجى
Advertisements
كشف البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية حقيقة استحداث قسمًا للتراث العربي المسيحي بمعهد الدراسات القبطية، وقال: معهد الدراسات القبطية يدرس التاريخ من أيام السيد المسيح حتى اليوم، وفى القرن العاشر الميلادي بدأت الكنيسة تستخدم اللغة العربية، إذن لدينا 10 قرون تجاور فيها اللغة العربية لغتنا القبطية، فتكون تراثا من كتابات ومخطوطات وشروحات باللغة العربية، وامتدت للشام وما بين النهرين، وكان لابد أن يدرس معهد الدراسات القبطية هذا التخصص الذي يمتد لألف سنة، بل إن عدم دراسة تلك الفترة قصور في المعهد، وهذا لا يعنى إن إضافة علم يلغى علما آخر.

تابع البابا عن تقسيم الكنيسة برامج الرعاية الإجتماعية المناسبة لكل فئة وقال: على سبيل المثال هناك برنامج يسمى «بنت الملك»، وهو دفتر توفير للفتيات من عمر 14 سنة، حتى تصل سنا مناسبة للزواج فتجد مبلغ يساعدها على الزواج بكرامة، وهي أموال تستثمر في البنوك ومكاتب البريد، أما مساهمتنا فى التعليم فهي برنامج «علم ابنك»، وهو عبارة عن مجموعات تقوية بأعداد قليلة تعقد في الكنائس لمساعدة الأسر البسيطة على تعليم أبنائها، وهي أنظمة نحولها من المساعدة النقدية إلى التنمية.


كما تحدث البابا تواضروس عن أمنيته للكنيسة فى العام الجديد ٢٠٢٠ وقال: أتمنى السلام لمصر كلها وليس الكنيسة فقط، السلام حين يعم يظلل حياتنا، وينتشر من مؤسسة لأخرى، ومن بيت إلى بيت ومن جيل إلى جيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر البابا تواضروس اقباط اخبار

أخبار تهمك

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم السبت: ضم نجم الأهلي.. صدمة بشأنشيكابالا.. أول تحرك من الزملك ضد كهربا

منذ أقل من ساعة

خاص| الوداد يستهدف ضم نجم الأهلي.. والأحمر يرد على العرض

منذ 34 دقيقة

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 10 ساعات

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 9 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

منذ أقل من ساعتين

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

جرجس صالح: كنيستنا القبطية هي المنارة التي تقود العالم

معهد الدراسات القبطية يعلن موعد بداية العام الدراسى الجديد

لانتهاء ولايته.. الأنبا ديمتريوس يقدم الهدايا التذكارية لعميد معهد الدراسات القبطية (صور)

أسقف ملوي: مئات المخطوطات القبطية تم تهريبها خارج مصر

البابا تواضروس يشهد احتفالية لخريجي معهد الدراسات القبطية بالأنبا رويس

البابا تواضروس: أعياد الميلاد فرحة نتذوقها بقلوبنا.. واتمنى السلام لمصر كلها

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status