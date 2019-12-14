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لايبزيج يخطف صدارة الدوري الألماني

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:23 م
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لايبزيج
لايبزيج
وكالات
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نجح نادي لايبزيج في خطف صدارة الدوري الألماني بعد فوزه على فريق فورتونا دوسلدورف بثلاثية نظيفة مقابل لاشئ اليوم السبت في الجولةالخامسة عشر من البوندسليجا.

وقلب فريق بايرن ميونخ حامل اللقب تأخره بهدف أمام ضيفه فيردر بريمن إلى انتصار كاسح 6 /1 في الوقت الذي عزز فيه بوروسيا دورتموند تواجده بين الكبار عبر الفوز الساحق على مضيفه ماينز 4 /صفر.

وفي مباريات أخرى فاز كولن على ضيفه باير ليفركوزن 2 /صفر وفاز هيرتا برلين على ضيفه فرايبورج 1 /صفر وتعادل بادربورن مع يونيون برلين 1 /1.

ويتصدر لايبزج جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه بوروسيا مونشنجلادباخ الذي يلتقي غدا الأحد مع مضيفه فولفسبورج.

ويأتي دورتموند في المركز الثالث برصيد 29 نقطة ثم بايرن في المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

وعلى ملعب إسبريت أرينا، انهى لايبزج الشوط الأول متفوقا على دوسلدورف بهدف سجله باتريك ستشيك في الدقيقة الثانية.

وفي الشوط الثاني أحرز تيمو فيرنر الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 58 وتبعه نوردي موكيلي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 75.
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