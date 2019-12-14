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المطران نيقوديموس يترأس القداس الإلهي بكنيسة القديس إسبيريدون بحلوان

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:27 م
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المطران نيقوديموس
المطران نيقوديموس
حازم رفعت
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ترأس الانبا نيقوديموس، مطران ممفيس مصر الجديدة، وتوابعها والوكيل البطريركي بالقاهرة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم السبت، القداس الإلهي، من كنيسة القديس إسبيريدون في حلوان.

جاء احتفال كنيسة الروم الأرثوذكس بتذكار نياحة القديس إسبيريدون.

وبدأ صلاة القداس الالهي بمشاركة الأرشمندريت يواقيم والمتقدم في الكهنة الأب يوسف والشماس بارثينيوس، بطقس رفع بخور باكر.

وتخلل طقس صلاة القداس الالهي بباقة من الترانيم والالحان الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة، وسط حضور لفيف من المسيحيين بمنطقة حلوان والمعصرة.

وفي سياق آخر، ترأس المطران نيفون، مطران إيبارشية بور سعيد التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر افريقيا للروم الارثوذكس، صباح اليوم السبت، القداس الالهي من كنيسة القديس نيقولاوس.

جاء ذلك في احتفال إيبارشية بورسعيد للروم الارثوذكس، بمناسبة الاحتفال بتذكار نياحة القديس نيقولاوس العحائبي "بابا نويل" بمشاركة البروتوسينجلوس الأب انطونيوس اميرهم راعى الكنيسة، الذي تخلل طقس صلاة الخمس خبزات.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات العامة والدينية من بينهم القنصل الفخري البحري لليونان في بورسعيد، الاب بافلوس نعيم راعى كنيسة القديس نيقولاوس بمصر الجديدة، ومجالس كنائس رؤساء الملائكة بالظاهر، العذراء صلاح الدين، القديس نيقولاوس بمصر الجديدة، القديس سبريدون بالقنطرة شرق، القديس ميناس بالاسماعيلية، وكذلك جمع غفير من مؤمني هذه الكنائس.

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الكلمات المفتاحية

كنيسة الروم الارثوذكس المطران نيقوديموس القديس إسبيريدون القداس الالهي

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