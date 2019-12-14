تحت قيادة جاتوزو.. نابولي يسقط أمام بارما في الدوري الإيطالي

سقط نابولي في فخ الهزيمة أمام بارما بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في أول مباراة تحت قيادة مديره الفني الجديد جينارو جاتوزو، وذلك ضمن منافسات المرحلة السادسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.





وكان جاتوزو تولى مهمة تدريب نابولي خلفًا لكارلو انشيلوتي الذي تمت إقالته بسبب سوء نتائج الفريق في الموسم الجاري.





وتقدم بارما عن طريق ديان كولوسيفسيكي في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل نابولي عن طريق البولندي أركاديوش ميلك في الدقيقة 64.





وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل الإيفواري جيرفينيو هدف الفوز لبارما.





وتجمد رصيد نابولي عند 21 نقطة في المركز الثامن، فيما رفع بارما رصيده إلى 24 نقطة في المركز السابع.



