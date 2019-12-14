نجل شعبان عبدالرحيم يكشف آخر لحظات في حياة والده

قال عصام، نجل الفنان شعبان عبد الرحيم، إن أحد أصدقاء والده أعطاه حصان هدية، وكان يذهب إليه كل أسبوع للجلوس معه، وعندما توفى والده، مرض الحصان، وبعد ذلك توفى نتيجة امتناعه عن الطعام، معقبًا: "أنا حزنت كتير بسبب وفاة هذا الحصان، أنا عمري ما شفت حد بيحب بني آدم كده">



وتابع نجل الفنان شعبان عبد الرحيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن والده كان لديه حمامة لا تتركه في المنزل مطلقًا، معقبًا: "الحمامة مكنتش بتسيب أبويا، وكنا خايفين إن الحمامة دي تطلع حاجة وحشة".



ولفت إلى أن والده في أيامه الأخيرة كان يقوم بتوصية أولاده على بعض، متابعًا: "كأنه كان حاسس إنه هيموت"



