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محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مساء اليوم السبت، عددًا من شوارع مدينة الفيوم، للوقوف على مستوى النظافة، والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المحافظ خلال الجولة تفقد شارع المدارس، ورصد تراكم أكوام القمامة ومخلفات البناء بجانب أسوار المدارس، لوجود عدد من الشوادر بالقرب من تلك المنطقة، لافتًا أن المحافظ وجه القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة رفع أكوام القمامة بالشارع والشوارع الجانبية اليوم، وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وعلاء رمضان القائم بأعمال رئيس مركز ومدينة الفيوم، دفعوا بعدد من العمال ومعدات رفع القمامة، لرفع جميع التراكمات اليوم، لافتًا أن المحافظ وجه بتركيب بلدورات بجانب أسوار المدارس، وصيانة ودهان الأرصفة القديمة بعدد من شوارع المدينة.

ووجه محافظ الفيوم، شرطة المرافق والمرور بتواجد الخدمات الشرطية بتلك المنطقة لإعادة الانضباط الكامل، تيسيرًا على الطلاب والطالبات.
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
محافظ الفيوم يتفقد عدداً من شوارع المدينة ليلاً.. ويوجه برفع مستوى النظافة
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