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إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:21 م
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بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شن فريقي التدخل السريع وأطفال بلا مأوى بالإسكندرية، اليوم السبت، حملة مشتركة لإنتشال إحدى السيدات من الشوارع، في ظل ما تتعرض له محافظة الإسكندرية من صقيع وطقس متغير.  

جاء ذلك تنفيذا للمبادرة التي أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعي العام الماضي لايواء المشردين وانقاذهم من الشوارع وتوفير حياة كريمة لهم وإعادة دمجهم مرة اخري في المجتمع الي جانب توفير أماكن امنة لهم.

عن تفاصيل الحالة، اوضحت رشا محمد عبد الفتاح، رئيس التدخل السريع بالإسكندرية،  انه قد تم انتشال سيدة تدعي صباح من صقيع البرد من الشارع واكدت انه تم ايداعها دار الهدايا للرعاية الاجتماعية سيدات حتي تنعم بالدفء في الدار وتلقي رعاية مختلفة من جميع النواحي.

وأهابت مديرية التضامن الاجتماعي بالاسكندرية المواطنين بالابلاغ عن حالات المشردين لانقاذهم من برد الشتاء سواء كانوا ( رجال - سيدات - اطفال ) علي رقم الخط الساخن ١٦٤٣٩.
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
إنتشال سيدة من الشوارع وإيداعها بدار رعاية في الإسكندرية (صور)
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