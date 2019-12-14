محمد الباز: مصر أصبحت قبلة للشباب في العالم كله (فيديو)



علق الإعلامي محمد الباز، على انطلاق منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، قائلًا: "إن منتدى شباب العالم يؤكد على حيوية مصر، ويؤكد أن مصر أصبحت قبلة للشباب في العالم كله".



وأضاف "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت، أنه من المرات القليلة التي نجد فيها رئيس الدولة جالسًا مع شباب بلده وشباب العالم كله.



وأوضح أن المؤتمر يؤكد أن مصر ماضية للأمام مهما تحدث أي شخص.



