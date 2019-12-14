لعبة "الكراسي الموسيقية" على شاشات الفضائيات

تغيرت خريطة الإعلاميين خلال الأيام الماضية على طريقة لعبة «الكراسى الموسيقية»، بعد عملية التبادل الكبيرة بين الإعلاميين على الشاشات، وأول القنوات التى طبقت هذه التغييرات هى قناة الحياة، فى برنامجها الأساسى التوك شو «الحياة اليوم»، وهو البرنامج الأكثر تغييرًا للمذيعين الرجال خلال السنوات الماضية، للظهور مع الإعلامية لبنى عسل، وعلى رأسهم تامر أمين قبل رحيله عن القناة، والإعلامى والمحامى خالد أبو بكر، ومن قبلهما الإعلامى شريف عامر، وتمت الاستعانة مؤخرا بالإعلامى الشاب «حسام حداد» ليتولى تقديم البرنامج فى ثوبه الجديد مع لبنى عسل، وبدأ «حداد» مشواره مع البرنامج منذ أيام قليلة فى أول ظهور له بعيداً عن شاشة «Extra News» التى استمر بها لأكثر من 5 سنوات.





كما انطلق أيضاً منذ عدة أيام برنامج «توك شو» جديد على شاشة CBC بعنوان «من مصر» وهو من تقديم الإعلاميين ريهام إبراهيم وعمرو خليل.





وبعد رحيل خالد أبو بكر عن شاشة الحياة، يظهر خلال الأيام المقبلة على شاشة قنوات ON E ليقدم برنامج «كل يوم» بدلاً من الإعلامى وائل الإبراشى، ولم تتحدد واجهة الإعلامية الشابة خلود زهران التى كانت تشارك الإبراشى حتى الآن، خاصةً أنه من المقرر أن تشارك «أبو بكر» فى تقديم البرنامج بسمة وهبة بعد رحيلها عن القاهرة والناس، وأكدت مصادر من داخل القناة أن خلود من المحتمل أن تستمر فى تقديم يومين فى الأسبوع من البرنامج فقط، أو تقوم بتقديم برنامج منفرد بعيداً عن «كل يوم».





أما بالنسبة للإعلامى وائل الإبراشى فتغيرت وجهته للمرة الثانية على التوالى فى أقل من عامين عقب رحيله من قناة «دريم»، ومن المقرر أن يقدم برنامج التوك شو الرئيسى على شاشة التليفزيون المصرى فى ضوء التطوير القائم بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبين الهيئة الوطنية للإعلام، ويحمل البرنامج اسمًا مؤقتًا بعنوان «التاسعة»، على أن تقدمه معه الإعلامية ريهام السهلى عقب رحيلها من شاشة «Extra News»، لكن ليس بشكل نهائى.



