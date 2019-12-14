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المرأة بطلة لوحات الفنان عصام طه فى معرضه الجديد "هي"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:05 م
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عصام طه
عصام طه
العدد الورقي
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نظم جاليرى ضى يوم السبت الماضى المعرض الشخصى للفنان عصام طه، بعنوان «هى» والذى تلعب فيه المرأة دور البطولة بمعظم أعماله.

عصام طه يعد واحدًا من أبرز رسامى البورتريه فى مصر، خريج كلية التربية الفنية، ويحمل دبلومة تدريس وتأهيل المكفوفين، رسام بمجلة صباح الخير، وشارك فى عدد من المعارض داخل مصر وخارجها، وأقام أكثر من معرض شخصى، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 25 ديسمبر الجارى.
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