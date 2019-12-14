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محارب السرطان عن مصافحة السيسي له بمنتدى شباب العالم: "كانت مفاجأة" (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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السيسي
السيسي
داليا الحسين
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أبدى محارب السرطان الطفل زين يوسف، سعادته، بمصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي له خلال جلسة افتتاح منتدى شباب العالم قائلًا: "كنت فرحان أوي.. وكانت مفاجأة كبيرة لما الرئيس جالي على المنصة".

وقال "يوسف"، خلال لقاء خاص مع قناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "مكنتش محضر كلام وكان نفسي أحكي تجربتي"، موجهًا حديثه لمرضي السرطان قائلًا: "أوعى في يوم تيأس استمر في المكافحة".

وانطلقت اليوم السبت، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، حيث من المقرر أن يلقي المنتدى الضوء على قضايا مختلفة تندرج تحت محاور السلام والتنمية والإبداع.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم محارب السرطان زين يوسف توك شو السيسي

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