أول تعليق لوالدة "زين" محارب السرطان بعد مصافحة السيسي له بمنتدى شباب العالم (فيديو)

أعربت والدة محارب السرطان الطفل زين يوسف، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجلها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.



وقالت "يوسف"، خلال لقاء خاص لقناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "ربنا جزأني خيرا أنا وتامر زوجي لأننا تعبنا أوي، عشان نشوف زين واقف على رجله تاني، وإن ابني يعطي أمل لناس تانية ودي حاجة كبيرة عندي"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يصافح الرئيس السيسي نجلها، معلقة: "مكنتش مصدقة".



وحبس الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، دموعه تأثرًا بظهور محارب السرطان الطفل زين يوسف.



وبكت والدة محارب السرطان زين يوسف، بعد أن طلب الرئيس السيسي مصافحة نجلها، معربة عن سرورها بهذا الموقف الإنساني من الرئيس.

