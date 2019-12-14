Advertisements
Advertisements
Advertisements

أول تعليق لوالدة "زين" محارب السرطان بعد مصافحة السيسي له بمنتدى شباب العالم (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:53 م
Advertisements
السيسي
السيسي
داليا الحسين
Advertisements
أعربت والدة محارب السرطان الطفل زين يوسف، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنجلها خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة.

وقالت "يوسف"، خلال لقاء خاص لقناة "صدى البلد"، اليوم السبت: "ربنا جزأني خيرا أنا وتامر زوجي لأننا تعبنا أوي، عشان نشوف زين واقف على رجله تاني، وإن ابني يعطي أمل لناس تانية ودي حاجة كبيرة عندي"، مشيرة إلى أنها لم تتوقع أن يصافح الرئيس السيسي نجلها، معلقة: "مكنتش مصدقة".

وحبس الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، دموعه تأثرًا بظهور محارب السرطان الطفل زين يوسف.

وبكت والدة محارب السرطان زين يوسف، بعد أن طلب الرئيس السيسي مصافحة نجلها، معربة عن سرورها بهذا الموقف الإنساني من الرئيس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

منتدي العالم محارب السرطان توك شو الطفل زين السيسي اخبار مصر

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 9 ساعات

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 8 ساعات

أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

منذ ساعة و 7 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

فنانو العالم يبدعون بأغنية "متجمعين" أمام الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم (فيديو)

تغطية خاصة | فعاليات وجلسات منتدى شباب العالم (لحظة بلحظة)

عاجل.. بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم.. زين يوسف: حاربت السرطان متسلحا بشعار "لا استسلم" (فيديو)

السيسي يحبس دموعه خلال منتدى شباب العالم.. والسبب (فيديو)

لفتة إنسانية من السيسي مع محارب السرطان زين (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status