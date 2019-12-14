عاجل.. نجم ليفربول يرحل عن الفريق في نهاية الموسم

قرر واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي الرحيل عن صفوف الفريق بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





لالانا يرحل عن ليفربول في نهاية الموسم





وكشفت التقارير الصحفية الإنجليزية أن الإنجليزي آدم لالانا نجم نادي ليفربول سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.





وأشارت التقارير إلى أن إدارة نادي ليفربول أصبحت لا ترغب في بقاء لالانا في صفوف الفريق ولا تنوي إدارة النادي تجديد عقده الفترة القادمة.





ولم يحدد آدم لالانا حتى الآن وجهته القادمة حتى الآن وسيبدأ في دراسة العروض المقدمة له حسب ما أشارت له التقارير الصحفية الإنجليزية.





مشاركات آدم لالانا مع نادي ليفربول هذا الموسم





ولا يشارك لالانا مع نادي ليفربول هذا الموسم في كثير من المباريات حيث لم يعتمد يورجن كلوب مدرب الفريق عليه بشكل أساسي في هذا الموسم.





وقد شارك آدم لالانا في 10 مباريات حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات هدف وحيد وصنع هدف أخر.





ترتيب نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويتواجد نادي ليفربول في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





موعد مباراة ليفربول القادمة



