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روح هالة فاخر بالحجاب مثل بدون حجاب هى علاقة مع الله

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:49 م
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هالة فاخر
هالة فاخر
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

العدد قبل الماضى تحدثنا فى مقال مطول عن ظاهرة الحجاب الذى يتم خلعه وكان لخلع صابرين الحجاب ومبرراتها نقطة الانطلاق ثم كانت التعليقات التى وصلتنى من بعض الفنانات أننى تجاهلت مرحلة عبير صبرى وحلا شيحة وكتبت ذلك العدد الماضى اعتقاداً منى أنى أغلق الملف ولكن لم أتصور أن الملف سيظل مفتوحاً وأن هالة فاخر ستلحق بصابرين سريعاً وسريعاً جداً بعد ظهورها فى الرياض مع إنجى على وحسن الرداد الحقيقة أن هالة فاخر التى ارتدت الحجاب ومثلت به بل قدمت مسرحيات وبرامج بل وإعلانات وعند حجابها ظهرت شائعات زواج لها من مطرب غنائى عظيم رغم أنها فى سن متقدمة يعنى بالبلدى هالة فاخر كاريزما بالحجاب أو بدون وأنا لم أر أى تغير فى روح هالة فاخر التى نراها على الشاشة بطرحة أو بدون لكن يبدو أن قصة التخلى عن الحجاب موضة وماشية تماماً مثل موضة حجاب الفنانات كدا وكان كل عدد يتصدر اسم فنانة ارتدت الحجاب فكأنما كن يتسابقن حتى يفزن باللقطة.. فى النهاية هى علاقة مع الله ولا دخل للعبد فيها.
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