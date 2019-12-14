Advertisements
روح هالة فاخر بالحجاب مثل بدون حجاب هى علاقة مع الله
السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:49 م
Advertisements
شهيرة النجار
Advertisements
شهيرة النجار
العدد قبل الماضى تحدثنا فى مقال مطول عن ظاهرة الحجاب الذى يتم خلعه وكان لخلع صابرين الحجاب ومبرراتها نقطة الانطلاق ثم كانت التعليقات التى وصلتنى من بعض الفنانات أننى تجاهلت مرحلة عبير صبرى وحلا شيحة وكتبت ذلك العدد الماضى اعتقاداً منى أنى أغلق الملف ولكن لم أتصور أن الملف سيظل مفتوحاً وأن هالة فاخر ستلحق بصابرين سريعاً وسريعاً جداً بعد ظهورها فى الرياض مع إنجى على وحسن الرداد الحقيقة أن هالة فاخر التى ارتدت الحجاب ومثلت به بل قدمت مسرحيات وبرامج بل وإعلانات وعند حجابها ظهرت شائعات زواج لها من مطرب غنائى عظيم رغم أنها فى سن متقدمة يعنى بالبلدى هالة فاخر كاريزما بالحجاب أو بدون وأنا لم أر أى تغير فى روح هالة فاخر التى نراها على الشاشة بطرحة أو بدون لكن يبدو أن قصة التخلى عن الحجاب موضة وماشية تماماً مثل موضة حجاب الفنانات كدا وكان كل عدد يتصدر اسم فنانة ارتدت الحجاب فكأنما كن يتسابقن حتى يفزن باللقطة.. فى النهاية هى علاقة مع الله ولا دخل للعبد فيها.
Advertisements