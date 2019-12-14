Advertisements
Advertisements
Advertisements

متي موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو والقنوات الناقلة لها

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:44 م
Advertisements
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة ضد ريال مدريد
حسن شحاتة
Advertisements

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، حيث يتطلع عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم لمتابعة المباراة الأقوى في العالم حصريا، في قمة إسبانية منتظرة لحسم صراع صدارة الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد
من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 18ديسمبر، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، والتي يستقبل من خلالها برشلونة ريال مدريد على ملعب الكامب نو.

وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءا بتوقيت تونس، والثالثة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد
تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وريال مدريد، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، حيث ستنقل المباراة حصريا فور انطلاقها في موعدها اامحدد عبر قناة bein sport HD 1، وقناة bein sport HD 2.

ترتيب الفريقين قبل إنطلاق مباراة الكلاسيكو
يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن  ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، والذي ينتظره مباراة قوية غدا أمام نظيره فالنسيا، وأصبح الميرنجي أمام فرصة إقتناص الصدارة من الفريق الكتالوني في حالة تحقيقه الفوز غذا نظرا لتعثر البلوجرانا مساء اليوم أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-2.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد متي موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد متي موعد برشلونة ضد ريال مدريد برشلونة ضد ريال مدريد اليوم برشلونة ضد ريال مدريد الدوري الاسباني

أخبار تهمك

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ ساعتين و 23 دقيقة

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 7 ساعات

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 8 ساعات

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 9 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أول ضحايا كهربا بالأهلي.. نجم جديد يطلب الخلع في يناير

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 9 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

الآن

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

يلا شوت | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم 28-10 | BArcA vs REal |الاسطورة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«يلا شوتON SPORT» مشاهدة مباراة الأهلي وحرس الحدود بث مباشر beIN المفتوحة هدف رمضان I7SRY رابط ماتش الاهلي اليوم Ahly

07:01 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status