متي موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في الكلاسيكو والقنوات الناقلة لها





موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، حيث يتطلع عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم لمتابعة المباراة الأقوى في العالم حصريا، في قمة إسبانية منتظرة لحسم صراع صدارة الدوري الإسباني "الليجا".





موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 18ديسمبر، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني في الموسم الحالي، والتي يستقبل من خلالها برشلونة ريال مدريد على ملعب الكامب نو.





وستنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءا بتوقيت تونس، والثالثة بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ريال مدريد

تقام مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وريال مدريد، على ملعب "كامب نو" معقل البلوجرانا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصري لبطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، حيث ستنقل المباراة حصريا فور انطلاقها في موعدها اامحدد عبر قناة bein sport HD 1، وقناة bein sport HD 2.





ترتيب الفريقين قبل إنطلاق مباراة الكلاسيكو

يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة، والذي ينتظره مباراة قوية غدا أمام نظيره فالنسيا، وأصبح الميرنجي أمام فرصة إقتناص الصدارة من الفريق الكتالوني في حالة تحقيقه الفوز غذا نظرا لتعثر البلوجرانا مساء اليوم أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-2.



