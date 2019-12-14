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فى عيد ميلادها.. الشريهانة ستعود بكوكو شانيل مع بداية هذا العام

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:43 م
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شريهان
شريهان
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

السبت الماضى كانت مصر كلها تحتفل بعيد ميلاد شريهان، وقامت شريهان على حسابها فى تويتر بشكر كل من هنأها والذين أعتقد وصلوا لرقم قياسى لنجمة غائبة حاضرة، بل وصل لمليون تهنئة حتى كتابة هذه السطور، شريهان دخلت وشكرت الناس وتمنت أن تطل على جمهورها كما وعدتهم من كام عام أن تقدم مشروعها المسرحى مع آل العدل والذى خرجت منه من كم التهانى والمعايدات أن شريهان ربما تختم السنة بالإعلان عن عودتها بأول مسرحياتها فى هذه المجموعة كوكو شانيل والتى لم يعرف أحد للآن سر تأخرها وتأخر ظهور مشروع آل العدل للآن هل مشاكل إنتاجية أو مالية أو الكاست؟ لكن غالباً شريهان قادمة أقرب مما نتصور كل سنة وأنت الشريهانة.
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