موعد مباراة ليفربول الإنجليزي ومونتيري المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية

حسم فريق مونتيري المكسيكي تأهله رسميًا للدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في قطر، وذلك بعدما تغلب على فريق السد القطري بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد في الدور الثاني للبطولة.





سجل ثلاثية فريق مونتيري كل من، ليونيل فانجيوني، روجيليو فونيس، كارلوس رودريجيز، بالدقائق 23، 45، 77، بينما سجل بغداد بونجاح هدف السد الأول بالدقيقة 66 ، وأضاف عبد الكريم حسن الهدف الثاني بالدقيقة 89 من زمن اللقاء.





صدام ناري ينتظر مونتيري أمام ليفربول الإنجليزي:

ويواجه فريق مونتيري المكسيكي نظيره فريق ليفربول الإنجليزي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، وتقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2019، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة والدوحة، والخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على ستاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة.





القنوات الناقلة لمباراة مونتيري ضد ليفربول الإنجليزي:

تذاع مباراة مونتيري المكسيكي ضد ليفربول الإنجليزي في نصف نهائي مونديال الأندية يوم الأربعاء المقبل، عبر قناة bein sports hd 1، وكذلك على قنوات rtp1، orf sport، m4 sport، كما يوفر موقعنا الفجر الرياضي بث مباشر للمباراة بروابط تناسب جميع السرعات.





السد القطري يواجه الترجي التونسي:

أما فريق السد القطري يواجه فريق الترجي التونسي يوم الثلاثاء 17 ديسمبر في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، وكان بطل تونس قد خسر أمام الهلال السعودي بهدف دون مقابل.