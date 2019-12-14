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أحمد موسى عن منتدى شباب العالم: 180 جنسية تشارك هذا العام (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشاركات كبيرة من الشباب في منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، مشيرًا إلى أن 180 جنسية تشارك في المنتدى هذا العام، فضلًا عن مشاركة عدد كبير من القادة والزعماء أبرزهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير مكة المكرمة خالد الفيصل، وولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ومبعوث الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت.

وأضاف "موسى"، خلال تغطية خاصة لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، لمنتدى شباب العالم من شرم الشيخ أن 7 آلاف شاب وشابة من مختلف جنسيات العالم حضروا منتدى شباب العالم بالإضافة إلى المسئولين المصريين.

ولفت الإعلامي إلى أن هناك تجمع كبير لرؤساء الجامعات المصرية مع الدكتور خالد عبد الغفار أثناء زيارة الرئيس السيسي إلى فرع جامعة سلمان.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بحضور عدد من الشخصيات المحلية والعربية والدولية، بالإضافة إلى أعداد من الشباب من حول العالم.

ومن المقرر أن تتطرق فعاليات المنتدى إلى موضوعات متعددة منها: الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.
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الكلمات المفتاحية

منتدي العالم مدينة شرم أحمد موسى

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