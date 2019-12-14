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ما اتسرقش من عندنا حاجة: الإجابة على مترجم أكبر شركة تليفون بالعالم من فندق 5 نجوم بالإسكندرية بعد سرقة تليفونه!

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شهيرة النجار
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 شهيرة النجار

قصة مضحكة مبكية فى ذات الوقت جرت أحداثها الأسبوع الماضى بأحد فنادق الإسكندرية ذات الخمس نجوم، مؤتمر لإحدى ماركات التليفون الشهيرة التى تتصدر إعلاناتها العالم كله ونجم الكرة الأول بالعالم قام بالإعلان عنها وبينما المؤتمر شغال إذا فجأة الهاتف الخاص بالمترجم المرافق لرئيس الشركة يتم سرقته يالهوى مشهد سخيف فى فندق مفترض أنه ذو سمعة كبيرة داخل منتجع كبير وحفلات لأكبر فنانى مصر تقام فيه عيب قوم المسئول عن المؤتمر طلب من إدارة الفندق تفريغ الكاميرات وطلب من الإدارة ألا يروا الكاميرات عشان لو السارق من عندهم فهم لا يريدون مشاكل وفقط يريدون الموبايل ويا دار مادخلك شر ولو السارق من طرف شركة التليفون يقولون لهم، ورغم ذلك رفضت إدارة الفندق وقالت القاعة كبيرة والمكان الذى تم فيه السرقة لم تغطيه الكاميرات ليه يا جماعة؟ لأن دا مكان عام، رد مسئولو المؤتمر، هل القاعة محطة مصر مثلا؟ هو كدا مفيش كاميرات، المترجم ظل يلطم يا ناس حرام الموبايل عليه أكل عيشى التليفونات وكافة شيء الإجابة: إحنا ما اتسرقش من عندنا حاجة يعنى العب بعيد يا شاطر بالمناسبة عندى فيديو الخناقة عجب!
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