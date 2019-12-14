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توقعات بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين في يناير

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:39 م
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بوابة الفجر
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 قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم السبت إن ”المرحلة الأولى“ من اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة والصين ”جيد للغاية“ بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي، مضيفا أن المرحلة الثانية ربما تنقسم إلى عدة خطوات.

وهدأت واشنطن وبكين وتيرة حربهما التجارية يوم الجمعة بإعلان اتفاق المرحلة الأولى الذي يقلص الرسوم الجمركية الأمريكية في مقابل ما يصفه مسؤولون أمريكيون بالقفزة الكبرى التي ستطرأ على المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

وأوضح منوتشين أن التفاصيل الكاملة للاتفاق الجديد بشأن المرحلة الأولى سيعلن في وقت لاحق يوم السبت أو يوم الأحد بعد اتفاق الطرفين على الصياغة.

وقال منوتشين أمام منتدى الدوحة في قطر ”نعتقد باكتمال تنفيذها في يناير، وبعده سننتقل إلى المرحلة الثانية“. وأضاف ”أهم شيء هو التأكد من أننا ننفذ المرحلة الأولى بموجب اتفاق قابل للتنفيذ، وهو بالفعل كذلك. بعدها سنبدأ التفاوض حول المرحلة الثانية“.

وتابع قائلا ”لا تزال هناك مسألة مهمة لم يتم الاتفاق عليها في المرحلة الثانية“ مشيرا إلى احتمال تقسيمها إلى عدة خطوات.

وأضاف منوتشين أن الاتفاق مع الصين يهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين لسنوات طويلة، مشيرا إلى أن الاتفاق سيكون ”جيدا للغاية“ للنمو العالمي.

كما عبر منوتشين عن اعتقاده بأن سياسة الضغوط القصوى الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها وإنها نجحت بشكل كبير في الحد من قدرة طهران على دعم ما تعتبره واشنطن جماعات إرهابية في الخارج.

 

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الكلمات المفتاحية

لاتفاق التجاري الصين وامركيا اتفاق تجاري

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