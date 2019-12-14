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الإثنين.. جمعية "محبي الأطرش" تحتفل بالذكرى الثانية لرحيل "شادية"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:01 م
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شادية
شادية
شيماء عطية
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تحتفل جمعية محبي الموسيقار فريد الأطرش برئاسة الفنان عادل السيد، بالذكرى الثانية لرحيل الفنانة الكبيرة "شادية"، بالتعاون مع أسرتها، وذلك فى الثامنة من مساء يوم الاثنين ١٦ ديسمبر الجارى بفندق سفنكس ( ٨ شارع مجلس الشعب).

بحضور عدد من أسرة الفنانة شادية، منهم ابنة شقيقها الفنانة التشكيلية ناهد شاكر، والفنانة ايمان عاطف حفيدة الفنانة شادية، كما يشهد الحفل كوكبة من الفنانين منهم "سيف عبد رحمن، قيس عبد الفتاح، محمد صالح، مصطفي الدمرداش".

يتحدث الفنان عادل السيد خلال الحفل، عن أهم المواقف الفنية بين فريد الأطرش وشادية، وخاصة أثناء تصوير فيلم "ودعت حبك" وفيلم "أنت حبيبي"، كما يتغنى كوكبة من المطربى الأوبرا بباقة من أغانى الفنانة الشادية والموسيقار فريد الأطرش، ويلقى مجموعة من الشعراء أحدث قصائدهم.

يذكر أن الرصيد الفنى للفنانة شادية، فى السينما قد تجاوز ١١٠ فيلما، كان أولهم فيلم "أزهار وأشواك" عام ٤٧، ومن أشهر وأهم أفلامها "المرأة المجهولة، الزوجة ١٣، اللص والكلاب، شئ من الخوف، نص ساعة جواز، ميرامار، نحن لا نزرع الشوك، الشك ياحبيبي، لا تسألني من انا" وفي المسرح "رياوسكينة"، وفي الإذاعية ٦ مسلسلات منها "صابرين، سنة أولي حب،نحن لا نزرع الشوك، الشك ياحبيبي"، ولها أكثر من ٥٠٠ أغنية عاطفية ووطنية ودينية منها "مصر اليوم في عيد، ادخلوها آمنين، ياحبيبتي يامصر"، ورحلت عن عالمنا فى ٢٨ نوفمبر ٢٠١٧.
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