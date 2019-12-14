"الإنسانية مش دين ولون وجنسية".. أحمد حلمي يُقبل "تراب مصر" في منتدى شباب العالم

"أن إنسان، لا تهتم بالجنس أو الديانة أو اللون"، كلمات أبرزها أحد النجوم الذي يعشق تراب وطنه مصر، ومفاجأة جديدة من منظمي منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، الذي يقام حاليًا في مدينة السلام شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه الفنان أحمد حلمي، صاحب هذه الرسالة.





"مهما كانت الخلافات أو الاختلافات"، فإن الإنسانية تجل الإنسان يتقبل ويتعاطف مع الأخر، بل تجعله يفهمه ويسمعه، هكذا أكد الفنان أحمد حلمي، خلال مشاركته في حفل افتتاح منتدى شباب العالم، منذ قليل.





"لا تتحول نعمة الاختلاف إلى خلاف"، فذلك ليس من الإنسانية، أن نخلق اختلاف في أسمائنا وأولواننا وأرضنا وتقاليدنا"، وخُلق بداخلنا شيئًا مشتركًا لا اختلاف أو خلاف فيه، وفقًا لما قاله حلمي، خلال مشاركته في فعاليات انطلاق منتدى شباب العالم 2019، في مدينة السلام شرم الشيخ.





"ليس الاختلاف ما جمعها ولكنها إنسانيتنا"، هكذا تحدث "حلمي" عن التجمع العظيم والكبير لمنتدى شباب العالم، اليوم، قائلًا: "التاريخ قالها.. مش مهم اسمك أو لونك أو دينك.. لكن نقدر نعيش مع بعض".. مداعبًا الحضور: "دلوقتي أقدر أقول اسمي إيه، ومش فاهم أنتو مُصرين تعرفوا اسمي ليه؟ مش مهم، وشكرًا.





وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، والذي يشهد هذا العام نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط MUFM، بمشاركة 43 ممثلًا من دول الاتحاد.

ويحمل مسرح المنتدى خلال العام الجاري، رسالة للتفاهم والتكامل العالمي من خلال عروض فنية وإبداعية جديدة تعكس ثقافات الشعوب؛ ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال نسخة المنتدى الأولى عام 2017، بضرورة تنظيم ورش من الشباب تناقش القضايا المختلفة.





وعن منصة INSPIRE.D، فالشباب في المنتدى يروون رحلاتهم وخبراتهم من أجل المساعدة الإنسانية، بمشاركة 8 متحدثون من مختلف أنحاء العالم.



