نور يوسف تتألق بفستان أصفر في حفل الأفضل ٢٠١٩

خطفت الإعلامية نور يوسف، الأنظار خلال حضورها فعاليات حفل مجموعة وشوشة للأفضل عام 2019 والذي أقيم بقصر المنارة بالتجمع الخامس لتكريم نجوم الفن والرياضة والغناء والإعلام.





وارتدت نور فستانا باللون الأصفر من تصميم مصمم الأزياء محمود خطاب وزينت إطلالتها بمجوهراتها الشخصية بعقد يتدلى من الرقبة، فيما حرصت على وضع ميكياج هادئ أشرفت على دينا وتصفيفة شعرها المنسدل على كتيفيها بلمسة من المصفف كريم، وهو ما أضفى على إطلالتها الرقي لتتهافت عدسات المصورين لالتقاط الصور لها أثناء سيرها على السجادة الحمراء للوصول للحفل حيث جلست في الصفوف الأولى وسط النجوم.





من ناحية أخرى تواصل نور يوسف تقديم برنامجها "ميجا ستار"، على قناة المحور الفضائية والذي استضافت خلال حلقاته السابقة العديد من نجوم الفن والغناء.



