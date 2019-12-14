Advertisements
Advertisements
Advertisements

نور يوسف تتألق بفستان أصفر في حفل الأفضل ٢٠١٩

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:07 م
Advertisements
نور يوسف
نور يوسف
محمود حنفي
Advertisements
خطفت الإعلامية نور يوسف، الأنظار خلال حضورها فعاليات حفل مجموعة وشوشة للأفضل عام 2019 والذي أقيم بقصر المنارة بالتجمع الخامس لتكريم نجوم الفن والرياضة والغناء والإعلام. 

وارتدت نور  فستانا باللون الأصفر من تصميم مصمم الأزياء محمود خطاب وزينت إطلالتها بمجوهراتها الشخصية بعقد يتدلى من الرقبة، فيما  حرصت على وضع ميكياج هادئ أشرفت على دينا وتصفيفة شعرها المنسدل على كتيفيها بلمسة من المصفف  كريم، وهو ما أضفى على إطلالتها الرقي لتتهافت عدسات المصورين لالتقاط الصور لها أثناء سيرها على السجادة الحمراء للوصول للحفل حيث جلست في الصفوف الأولى وسط النجوم.

من ناحية أخرى تواصل نور يوسف تقديم برنامجها "ميجا ستار"، على قناة المحور الفضائية والذي استضافت خلال حلقاته السابقة العديد من نجوم الفن والغناء.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما خبار الفن الفجر الفني أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم

أخبار تهمك

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ حوالي 7 ساعات

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

الآن

عاجل.. الأهلي يهدد كهربا بعقوبات مغلظة

منذ حوالي 7 ساعات

لمدة 72 ساعة.. موجة من الأمطار الغزيرة والسيول تضرب مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

الآن

بعد كهربا.. الأهلي يحسم صفقة كبرى جديدة

منذ ساعة و نصف

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة ليفربول وواتفورد بث مباشر LIVERPOOL NOW كورة لايف SALAH MATCH رابط ماتش ليفربول NOW

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد حمدي يحسم قراره بشأن الانتقال إلى الزمالك

منذ 38 دقيقة

live| بين سبورت: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت plus رابط مباشر السيتي بلس hd

الآن

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

الآن

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

الآن

عاجل - قرار ناري من إدارة برشلونة ضد فالفيردي بعد التعادل مع سوسيداد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول liverpool وواتفورد قنوات مفتوحة تعلن بث مباراة ليفربول مجاناً.. رابط ليفربول صلاح بث مباشر SALAH

منذ حوالي 12 ساعة

رابط بي ان سبورت مشاهدة مباراة ليفربول ضد وواتفورد بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT مجانا بدون تقطيع هدف صلاح hd

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شوت بلس» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA live كورة ستار II7SRY رابط ماتش ليفربول جودة متعددةsalah beIN

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
09:24 م

بلس| مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر real madrid vs valencia live stream bein sports

«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بث مباشر manchester city vs arsenal live stream

05:55 م

«نتيجة مباراة مانشستر سيتي» مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم الأحد 15-12-2019 في الدوري الإنجليزي Live

06:01 م

«يلاشوت حصري» مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein المفتوح

06:12 م

«كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسيداد بث مباشر beIN المفتوحة هدف ميسيI7SRY رابط ماتش برشلونة اليوم MESSI

02:57 م

مقالات وكتاب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مثلث الشيطان

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أقراص تقطع رغبة المتعافي فى العودة إلى الإدمان!

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: تامر حسنى.. كفاية استخفاف بمن يحبونك

DMCA.com Protection Status