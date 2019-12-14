منتدى شباب العالم.. أول قبطان طائرة بدون ذراعين تربط حذائها باستخدام أقدامها (فيديو)



وطلبت "كوكس"، باحضار كرسي لها على المنصة لتربط الحذاء بأصابعها، مشيرة إلى أنها عندما تعلمت ربط الحذاء كانت في المرحلة الابتدائية، حيث كانت تراقب معلمتها والتي كانت تعلمهم كيف يمكن ربط الحذاء، ولكن عندما رأت أن قدم المعلمة داخل الحذاء ادركت أن الطريقة الاعتيادية لن تفلح معها على عكس الطلاب.



وأضافت: "أخرجت قدمي من الحذاء واستخدمت أصابع أرجلي لربط الرباط، وبعد مئات المحاولات نجحت في ربط الحذاء.. وسأوضح لكم الأمر".



أجرت جيسكا كوكس، أول قبطان طائرة بدون ذراعين، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء السبت، تجربة لربط الحذاء مستخدمة أصابع قدميها أمام الحضور.