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إريكسن يفاجيء الجميع ويختار فريقه الجديد

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:19 م
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إريكسن
إريكسن
محمد جمال
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كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن رغبة كريستيان إريكسن اللاعب الدنماركى فى صفوف فريق توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال الفترة القادمة، بعدما إقترب إنتهاء تعاقده مع السبيرز.

على الرغم من وجود محاولات من إدارة توتنهام هوتسيبير فى تجديد التعاقد مع اللاعب الدنماركى ونجم وسط الفريق كريستيان إريكسن للإستمرار فى كتيبة جوزيه مورينيو خلال الفترة المقبلة، إلا أن اللاعب أستقر على وجهته المقبلة.

وذكرت صحيفة " كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عن رفض إيريكسن الإنضمام لصفوف يوفنتوس الإيطالى وإنتر ميلان الإيطالى متمسكًا بالرحيل للدوري الإسبانى عبر بوابة ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وكان إريكسن قريب من الإنتقال لصفوف ريال مدريد الإسبانى الا أن الريال كان متمسك بفكرة ضم النجم الفرنسي بول بوذبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي وكان إيريكسن هو الخيار الثانى للفريق، ولكن بعدما فشلت إدارة المرينجي فى قدوم بوجبا توجهت لضم إريكسن ولكن فضلت الإدارة ضم النجم الدنماركى الصيف المقبل دون مقابل مادي فى صفقة إنتقال حر.

ويذكر أن كريستيان إريكسن منذ إنتقاله عام 2013 لتوتنهام خاض 295 مباراة وقام بتسجيل 68 هدف وصناعة 88 هدف.

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