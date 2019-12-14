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ضحية جديدة للتنمر بعد تبوله لا إراديًا في مدرسة بالدقهلية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:18 م
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أرشيفية
أرشيفية
محمد كشك
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إستمرار لمهازل وأخطاء معلمى الدقهلية ومصر عامة وعدم إستجابتهم لمناشدات أولياء الأمور وأمهات الطلاب بالرأفة بأولادهم حتى وصل الأمر للجامعات كواقعة طالبة المنصورة التى تبولت لا إراديا شهدت  مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائية بعزبة أبو شهدة التابعة لإدارة منية النصر بمحافظة الدقهلية، تبول تلميذ بالصف الثالث الابتدائي لا إراديًا بسبب معلمة منعته من  التوجه إلى دورة المياه.

وقالت نادية فؤاد والدة التلميذ أن الواقعة حدثت في حصة التقوية عقب إنتهاء  اليوم الدراسي  وأن مدرسة نجلها التى تدعى “جمال. ف. ع”، معلمة لغة عربية، منعت نجلها “عمار” من دخول دورة المياه رغم استئذانه منها،  والذي تسبب فى  فشل الطالب فى التحكم فى نفسه وتبوله لا إراديًا وغرق ملابسه بالبول.

وتابعت: نجلى عاد للمنزل منهار ودخل فى نوبة بكاء هيستيرية،  والتلاميذ زفوه للمنزل “ فضحوه” ساخرين منه لأنه تبول لاإراديا، وتنمروا عليه بأوصاف تخدش الحياء”،مشيرة  إلى أن الموقف تسبب في سوء حالته النفسية ورفضه الذهاب إلى المدرسة.

وأضافت والدة الطفل أن المعلمة كانت منقولة من مدرسة أخرى إلى مدرسة نجلي، كعقوبة لها في وقائع مشابهة حيث تطاولت على تلاميذ بألفاظ نابية، وتتعمد إساءة معاملة التلاميذ، ويرفض اولياء الأمور وجودها في المدرسة ولقد تقدمت بعدد من الشكاوى إلى المسؤولين بالتربية والتعليم ومحافظ الدقهلية، مطالبة بمحاسبة المعلمة وإلغاء ندبها من المدرسة للحفاظ على مستقبل ونفسية التلاميذ.
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الكلمات المفتاحية

مصر مدرسة طفل طالب تنمر اخبار

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