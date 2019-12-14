فوز مياه البحيرة وسبورتنج والترام بدوري القسم الثالث



أقيمت اليوم 8 مباريات، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر، بدوري القسم الثالث، حيث فاز فريق مياه البحيرة علي كفر بولين بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، أحرز اهداف المباراة محمد فتحي،مالك صالح، مؤمن سمير.



وحقق بدر الفوز علي نهضة العامرية بثلاثة أهداف مقابل هدف والترام علي المعمورة بهدفين مقابل هدف.



وانتهت مباراة غزل كفر الداور وشباب العبور بفوز العبور بهدف مقابل لاشئ، وتعادل إيجابي بين رشيد وحوش عيسي 1-1.



واكتسح سبورتنج نظيره شباب كوم حمادة بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز إيتاي البارود علي نادي كوم حمادة بهدفين مقابل هدف، وتعادل القباري مع الاسكندرية للبترول إيجابيا 2-2.



ترتيب المجموعة الحادية عشر



1-سبورتنج 23 نقطة



2-بدر 23 نقطة



3-الترام 22 نقطة



4-اسكندرية للبترول 20 نقطة



5-مياه البحيرة 20 نقطة



6-إيتاي البارود 18نقطة



7-مركز شباب كوم حمادة 15 نقطة



8-العبور 14 نقطة



9-كفربولين 14 نقطة



10-نادي رشيد 13 نقطة



11-حوش عيسي 13 نقطة



12-نهضة العامرية 13 نقطة



13-القباري 12 نقطة



14-غزل كفرالدوار 10 نقاط



15-المعمورة 9 نقاط



16-نادي كوم حمادة 9 نقاط