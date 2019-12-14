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منتدى شباب العالم.. أحمد حلمي: "مش من الإنسانية إننا نحول نعمة الاختلاف لخلاف" (فيديو)

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:00 م
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أحمد حلمي
أحمد حلمي
كساب أحمد
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قال الفنان أحمد حلمي، إنه إنسان بغض النظر عن اسمه أو جنسيته، معقبًا: "أنا إنسان، وهذا لا يفرق كوني جورج أو محمد، أو كوني رجل أو امرأة، بس في الحقيقة لو قالتها ست هتفرق وهتحلوا، أنا منحاز للجنس اللطيف".

وتابع "حلمي"، خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، مساء السبت، أن الإنسانية الموجودة داخل كل إنسان هي التي تؤدي إلى تقبل الآخر، والتعاطف معه والاستماع إليه، رغم اختلافه، متابعا: "مش من الإنسانية إننا نحول نعمة الاختلاف لخلاف، اللي خلق خلانا مختلفين، وخلق أيضًا شيء مشترك لا يوجد فيه خلاف أو اختلاف، بدليل تجمع شباب العالم في قاعة واحدة لهدف واحد، اللي جمعنا إنسانيتنا".

وأَضاف: "مش مهم اسمك أو لونك أو دينك، نقدر نعيش مع بعض، ودي حقيقية مؤكدة، ودا مش كلامي أنا، دا التاريخ بيقول كده".
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