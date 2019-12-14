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القسم الرابع| سينزو يقسو على الهلال بثمانية نظيفة بمستهل البطولة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 09:00 م
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بوابة الفجر
عاطف العدوي
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اختتمت اليوم مواجهات الجولة الأولى لبطولة دوري القسم الرابع، بمنطقة البحر الأحمر لكرة القدم، بمواجهة فريق نادي سنزو، بقيادة محمود نصار المدير الفني للفريق، أمام نظيره فريق نادي الهلال، والتي انتهت بفوز فريق نادي سنزو بثمانية أهداف نظيفة.

الشوط الاول

جاء اللقاء من جانب واحد، تألق خلاله لاعبي فريق سنزو، استعرض خلاله مهاراتهم، تمكن محمد الياباني، من احراز هدف التقدم في الدقيقة 13 من زمن المباراة، ثم اضاف يوسف فهيد الهدف الثاني في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، ثم اختتم إيهاب حلاوة ثلاثية الشوط الاول في الدقيقة 41 من زمن الشوط الاول، الذي انتهى بثلاثية نظيفة لصالح فريق سنزو.

هاتريك

وفي الشوط الثاني، يعزز يوسف فهيد النتيجة، بإحراز الهدف الرابع لفريقه والثاني له، في الدقيقة 13 من زمن الشوط الثاني، وتمكن بعدها حسام طه احراز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقيقة 20 و23، و35 من زمن الشوط الثاني لتصبح النتيجة تقدم سنزو بسباعية نظيفة، وقبل انتهاء اللقاء تمكن مؤمن علال من احراز الهدف الثامن والأخير.

الانفراد بالصدارة

بهذا الفوز يتصدر فريق نادي سنزو صدارة البطولة، بفارق الأهداف، متساوي في عدد النقاط مع كلا من فريق نادي الشبان المسلمين بالغردقة، الذي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق مركز شباب الغردقة، بثنائية نظيفة، وفريق نادي القصير، الذي تمكن من تحقيق فوز صعب في الجولة الأولى على نادي الشاطئ بثلاثية مقابل هدفين.

ترتيب جدول البطولة

ليأتي الترتيب النهائى لجدول المسابقة كلاتي:

المركز الأول فريق نادي سنزو برصيد 3 نقاط

المركز الثاني فريق نادي الشبان المسلمين بالغردقة برصيد3 نقاط

المركز الثالث فريق نادي القصير برصيد 3 نقاط

المركز الرابع مركز شباب الميناء لم يشارك بالجولة الاولي

المركز الخامس فريق نادي الشاطئ بدون رصيد من النقاط

المركز السادس فريق مركز شباب الغردقة بدون رصيد من النقاط

المركز السابع فريق نادي الهلال بدون رصيد من النقاط

جدير بالذكر أن فريق نادي سنزو، احد الفرق المشهورة حديثا، ويعد هذا الموسم هو الأول رسميا للفريق، بعد اعلان اشهاره رسميا، ومشاركه بمسمى نادي سنزو، بعد أن شارك الموسم المنقضي تحت مجلة نادي الرحلات.
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